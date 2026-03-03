Audi ka konfirmuar se sportivja e tyre elektrike do të shkojë në prodhim
Audi ka konfirmuar se sportivja e tyre elektrike, Concept C, do të shkojë në prodhim brenda dy viteve.
CEO Gernot Döllner mohoi thashethemet se projekti ishte ndalur dhe e quajti makinën një “produkt serioz”.
Ky model do të jetë një dyvendas me stil të ri dizajni që do të shfaqet edhe në modelet e ardhshme.
Audi synon të rikthejë cilësinë e kabinës dhe përdorimin e kontrollave fizike, duke lënë pas ekranet e shumta të modeleve aktuale.
Platforma do të jetë PPE Sport e Grupit VW, me bateri të vendosur para rrotave të pasme dhe motor elektrik pas.
Një konfigurim me dy motorë dhe katër rrota aktive gjithashtu është në plan. /Telegrafi/
