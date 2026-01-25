Audi A5 dhe Q5 2026 vijnë me përditësime të reja teknologjike
Audi po u jep modeleve të saj të njohura A5 sedan dhe Q5 SUV një raund përditësimesh për vitin 2026.
Këto ndryshime vlejnë për të gjithë gamën dhe përfshijnë si shtesa funksionale ashtu edhe rishikime delikate të veçorive që janë tashmë në fuqi.
Ndër më të dukshmet është prezantimi i një timoni të ri me butona fizik.
Përditësimet më të spikatura fillojnë me Audi Digital Stage, termi i markës për paraqitjen e panelit me tre ekrane.
Së bashku me paraqitjen e re, kabina virtuale tani ofron pamje të shumëfishta të ekranit.
Nga ana e pasagjerit, ka përditësime në ekranin dytësor dhe një mundësi të re për të lidhur një kufje Bluetooth.
Ndër përditësimet më vërtet të dobishme është edhe përfshirja e një kamere. Pamjet ruhen në një kartë SD, duke e bërë të lehtë rikthimin ose rishikimin e saj kur është e nevojshme.
Audi ka përditësuar gjithashtu funksionin e asistencës parkimi pro, që do të thotë se vetura mund të drejtohet vetë deri në 50 metra kur kthehet prapa.
Audi thotë se A5 dhe Q5 i vitit 2026 do të dalin në shitje më vonë këtë tremujor.
Çmimet fillojnë nga 50,200 dollarë për A5, ndërsa Q5 do të ketë një çmim bazë prej 52,800 dollarësh. /Telegrafi/