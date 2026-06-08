Subaru nuk heq dorë nga manuali, prezanton tre modele të reja me tre pedale
Disa prodhues veturash po përpiqen ende të mbajnë gjallë manualin.
Edhe Subaru po investon kohë dhe burime në veturat me tre pedale.
Kompania japoneze mbajti një konferencë për shtyp gjatë fundjavës në Fuji Speedway gjatë një gare qëndrueshmërie për të prezantuar tre modele të reja manuale.
“Ne synojmë të krijojmë vetura që mund të shijohen”, tha Drejtori i Teknologjisë i markës, Tetsuro Fujinuki.
Një variant i ri i WRX është në rrugë e sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI.
Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI i plotë mbetet e paqartë, por çfarëdo që të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi WRX STI Sport# i shfaqur më parë këtë vit.
Vetura në mes është një BRZ i ri, që shërben si vazhdim i edicionit special STI Sport Type RA (Record Attempt) të lansuar në Japoni vitin e kaluar.
Më interesante nga të treja është vetura misterioze në të djathtë.
Është një model i përshkruar si “i përballueshëm”. /Telegrafi/