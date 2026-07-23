Këta janë prodhuesit e automjeteve me faqet më të vizituara në internet
E doni ose e urreni, interneti ka gjithçka që mund të dëshironi dhe keni nevojë.
Kjo përfshin edhe veturat.
Faqet e internetit të prodhuesve të automjeteve janë fillimi i udhëtimit të blerjeve të automjeteve për shumë njerëz, dhe disa prodhues automjetesh marrin shumë më tepër vizitorë se të tjerët.
Në një studim të ri, Emarketer përpiloi të dhëna të Comscore për të përcaktuar se cili prodhues automjetesh kishte vizitorët më unikë të faqes së internetit.
Toyota dhe Ford kryesojnë listën, të ndjekura nga të gjithë të tjerët.
Më poshtë janë renditur 10 faqet e internetit më të vizituara të prodhuesve të automjeteve:
Toyota Group — 9.2 milionë
Ford Motor Company — 9.0 milionë
Hyundai Kia Automotive Group — 6.2 milionë
General Motors — 5.3 milionë
Fiat Chrysler Automobiles (Stellantis) — 4.8 milionë
Nissan — 4.3 milionë
Honda — 4.1 milionë
Tesla — 2.5 milionë
Volkswagen Group — 2.1 milionë
BMW — 2.1 milionë. /Telegrafi/