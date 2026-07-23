E doni ose e urreni, interneti ka gjithçka që mund të dëshironi dhe keni nevojë.

Kjo përfshin edhe veturat.

Faqet e internetit të prodhuesve të automjeteve janë fillimi i udhëtimit të blerjeve të automjeteve për shumë njerëz, dhe disa prodhues automjetesh marrin shumë më tepër vizitorë se të tjerët.

Në një studim të ri, Emarketer përpiloi të dhëna të Comscore për të përcaktuar se cili prodhues automjetesh kishte vizitorët më unikë të faqes së internetit.

Toyota dhe Ford kryesojnë listën, të ndjekura nga të gjithë të tjerët.

Më poshtë janë renditur 10 faqet e internetit më të vizituara të prodhuesve të automjeteve:

Toyota Group — 9.2 milionë

Ford Motor Company — 9.0 milionë

Hyundai Kia Automotive Group — 6.2 milionë

General Motors — 5.3 milionë

Fiat Chrysler Automobiles (Stellantis) — 4.8 milionë

Nissan — 4.3 milionë

Honda — 4.1 milionë

Tesla — 2.5 milionë

Volkswagen Group — 2.1 milionë

BMW — 2.1 milionë. /Telegrafi/

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