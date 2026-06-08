Nëntë shtete të BE-së kundërshtojnë objektivat e reja për automjetet elektrike të kompanive
Nëntë vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë dalë kundër një propozimi të ri të Komisionit Evropian që do t’i detyronte flotat e mëdha të automjeteve të kompanive të kalonin gradualisht në automjete elektrike.
Koalicioni, i udhëhequr nga Polonia dhe i përbërë nga Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Italia, Sllovakia dhe Rumania argumenton se kuotat e detyrueshme mund të dëmtojnë konkurrueshmërinë e bizneseve dhe të krijojnë kosto shtesë për kompanitë.
Sipas propozimit të Komisionit Evropian, kompanitë me më shumë se 250 punonjës ose me qarkullim vjetor mbi 50 milionë euro do të duhej të dekarbonizonin flotat e tyre të automjeteve.
Deri në vitin 2030, rreth 69% e automjeteve të reja të blera nga këto kompani do të duhej të ishin hibride me karikim (plug-in hybrid), ndërsa rreth 45% automjete plotësisht elektrike ose me hidrogjen.
Çfarë kërkojnë vendet kundërshtuese?
Këto nëntë qeveri nuk kundërshtojnë objektivin e reduktimit të emetimeve, por kërkojnë që BE-ja të përdorë stimuj financiarë dhe masa mbështetëse në vend të detyrimeve ligjore.
Vendet kundërshtuese gjithashtu theksojnë se ekzistojnë dallime të mëdha mes shteteve të BE-së në:
Infrastrukturën e karikimit të automjeteve elektrike.
Sipas tyre, një objektiv i njëjtë për të gjitha vendet mund të penalizojë shtetet që ende nuk kanë zhvilluar infrastrukturën e nevojshme për elektrifikimin e transportit.
Një tjetër kritikë lidhet me ndikimin indirekt te bizneset e vogla dhe të mesme (SME).
Edhe pse rregullorja synon kompanitë e mëdha, shumë biznese të vogla përdorin automjete me leasing.
Nëse kompanitë e leasing-ut detyrohen të përmbushin kuotat e automjeteve elektrike, kostot mund të transferohen tek klientët e tyre, përfshirë SME-të.
Nga ana tjetër, organizata mjedisore Transport & Environment (T&E) argumenton se rregullorja është e nevojshme për të përshpejtuar kalimin drejt automjeteve elektrike. /Telegrafi/