Audi A2 rikthehet në 2026, këtë herë elektrik
Audi po përgatitet për një vit 2026 të ngjeshur, me lansime të shumta produktesh.
Ndërsa entuziastët mezi presin RS5 e re, adhuruesit e SUV i kanë sytë nga gjenerata e ardhshme e Q7 dhe Q9 të parë.
Në anën tjetër, Ingolstadt është gati të ndryshojë gjërat duke shtuar dhe duke hequr modele.
I konfirmuar prej kohësh se do të tërhiqet pas gjeneratës aktuale, supermini A1 pritet të dalë” në pension” deri në fund të vitit.
Modeli me shumë gjasa do të dalë nga linja së bashku me modelin e tij crossover, Q2.
Zëvendësimi indirekt i të dy modeleve do të jetë një model krejtësisht i ri, duke ringjallur një emër të përdorur për herë të fundit rreth dy dekada më parë: A2.
Ndërsa A2 origjinal ishte larg një suksesi komercial për shkak të çmimit të lartë dhe stilit të veçantë, Audi shpreson që pasardhësi i tij do të ketë më shumë sukses.
Marka luksoze gjermane ka konfirmuar tashmë planet për të prezantuar një automjet elektrik të nivelit fillestar në vitin 2026, dhe burime të larta brenda kompanisë kanë thënë se do të mbajë emërtimin A2. /Telegrafi/