Atletico Madridi kalon tutje në Ligën e Kampionëve me fitore komode ndaj Club Brugges
Atletico Madridi është kualifikuar në fazën e ardhshme të Ligës së Kampionëve, pasi e mposhti në ‘play-off’ me rezultat të përgjithshëm 7-4 pas dy ndeshjeve gjigantin belg Club Brugge.
Ndeshja nisi me një avantazh të hershëm për vendasit. Në minutën e 23-të, Alexander Sorloth shënoi pas një pasimi të Jan Oblak, duke dërguar topin në rrjetë me një goditje të ulët nga jashtë zonës, për rezultatin 1-0.
Club Brugge u përgjigj shpejt. Në minutën e 36-të, Joel Ordonez barazoi rezultatin në 1-1, duke shfrytëzuar një këndor dhe duke e devijuar topin në rrjetë përmes një goditje me kokë.
Në fillim të pjesës së dytë, Johnny Cardoso rifitoi avantazhin për Atletico Madrid në minutën e 48-të.
Ai përfitoi nga një rikthim topi dhe me një goditje të ulët e dërgoi në këndin e poshtëm të majtë, duke e çuar rezultatin në 2-1.
Skuadra spanjolle tregoi superioritet në minutat e fundit. Në minutën e 76-të, Alexander Sorloth realizoi një gol të bukur pas asistit të Ademola Lookman, duke e çuar rezultatin në 3-1.
Më pas, në minutën e 87-të, Sorloth vulosi fitoren me një tjetër gol pas një pasimi nga Matteo Ruggeri, për rezultatin përfundimtar 4-1.
Një pretendim për penallti nga Club Brugge në minutën e 72-të u shqyrtua nga VAR, por nuk u dha penallti.
Kështu klubi madrilen tani në fazën e 1/16-tës do të përballet me njërën nga Liverpooli ose Tottenhami, gjë të cilën do ta vendos shorti./Telegrafi/