Atentati ndaj ish-prokurorit Ndoja, GJKKO dënon me burgim të përjetshëm Plaurent Dervishajn, 35 vjet burg për Julian Meçen
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka dënuar me burgim të përjetshëm Plaurent Dervishajn dhe me 35 vite burg Julian Meçajn, pasi i shpalli fajtor për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Ndoja dhe Aleksandër Lahos.
Ngjarja ndodhi më 1 nëntor 2019 pranë mbikalimit të Shkozetit, ku si pasojë e sulmit me armë mbetën të plagosur Arjan Ndoja dhe Aleksandër Laho, ndërsa humbi jetën shoferi i ish-prokurorit, Andi Maloku, i cili ndërroi jetë disa ditë më vonë në spital, raporton euronews.al.
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