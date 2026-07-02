Asnjëherë nuk duhet t’i pastroni këto sende me uthull, mund t’i dëmtoni përgjithmonë
Uthulla përdoret shpesh në familje si një agjent pastrimi natyral dhe i lirë, veçanërisht për efektivitetin e saj në heqjen e gëlqeres, yndyrës dhe aromave të pakëndshme. Megjithatë, megjithëse përdoret gjerësisht, nuk është e përshtatshme për të gjitha sipërfaqet dhe pajisjet në shtëpi.
Acidi i tij mund të dëmtojë materiale të caktuara, të heqë shtresat mbrojtëse ose të dëmtojë pamjen dhe funksionalitetin e objekteve në planin afatgjatë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të dini se cilat sende nuk duhen pastruar me uthull për të shmangur dëmtimin e përhershëm.
Tavolina pune prej guri
Guri natyror si graniti ose mermeri mund të humbasë shkëlqimin dhe shtresën mbrojtëse nën ndikimin e uthullës. Në vend të kësaj, rekomandohet të përdorni detergjentë të butë dhe agjentë me pH neutral.
Makina për larjen e enëve
Edhe pse ndonjëherë përdoret për të hequr gëlqeren, uthulla mund të dëmtojë pjesët dhe nyjet prej gome brenda pajisjes.
Dysheme dhe mobilje prej druri
Acidi nga uthulla mund të dëmtojë shtresën mbrojtëse të drurit, ta thajë sipërfaqen dhe ta bëjë atë më pak rezistente ndaj konsumimit.
Mobilje lëkure
Uthulla largon vajrat natyralë nga lëkura, të cilat mund të çojnë në tharje, çarje dhe humbje të elasticitetit.
Ekranet e pajisjeve elektronike
Mund të dëmtojë shtresën mbrojtëse në ekranet e telefonave, laptopëve dhe televizorëve, prandaj përdorimi i tij nuk rekomandohet.
Thika
Me metale të caktuara, mund të përshpejtojë korrozionin dhe të ndikojë në mprehtësi, veçanërisht nëse ato nuk thahen menjëherë pas pastrimit.
Rekomandohet që ata të përdorin agjentë pastrimi të dedikuar dhe më të butë për këto sipërfaqe, në mënyrë që të shmangen dëmtimet e përhershme dhe të zgjasin jetëgjatësinë e sendeve shtëpiake.