Asnjëherë në lavaman, vendi ideal për të hedhur vajin e përdorur të gatimit
Për këdo që gatuan rregullisht në shtëpi, ekziston një nënprodukt i kuzhinës që mund të bëhet problematik nëse nuk hidhet siç duhet: vaji i përdorur i gatimit.
Hedhja e tij mund të jetë e vështirë, sidomos kur grumbullohet një sasi e madhe.
Dihet mirë që nuk duhet të derdhet në lavaman, sepse mund të ngurtësohet dhe të bllokojë tubat, duke shkaktuar dëme që kërkojnë ndërhyrje profesionale. Shumë njerëz mendojnë se koshi i mbetjeve ushqimore është zgjidhja e duhur, por sipas një mirëmbajtësi, edhe kjo është gabim.
“The No1 Binman” në TikTok, i cili ndan këshilla për menaxhimin e mbeturinave, shpjegoi mënyrën e saktë të hedhjes së vajit të përdorur. Sipas tij, vaji nuk duhet të hidhet as në mbeturinat ushqimore dhe as në koshin e riciklimit.
Ai tha: “Vaji i përdorur i gatimit duhet të hidhet në mbeturinat e zakonshme. Mos e hidhni në mbeturinat ushqimore dhe definitivisht jo në riciklim.”
Sipas tij, vaji nuk duhet të derdhet direkt në kosh, sepse mund të shkaktojë rrjedhje ose probleme me qesen e mbeturinave. Ai rekomandon që vaji të vendoset në një enë të mbyllur mirë, si shishe ose kavanoz, dhe më pas të hidhet në mbeturinat e zakonshme.
Megjithatë, ai thekson një përjashtim: nëse bëhet fjalë për sasi të mëdha (për shembull në biznes), atëherë duhet kontaktuar këshilli lokal ose një shërbim i posaçëm grumbullimi.
Për sasi të vogla shtëpiake, kjo është metoda e rekomanduar.