Askush nuk është i lumtur: Francezët dhe marokenët në panik me gjyqtarët që delegoi FIFA
FIFA ka emëruar ekipin e gjyqtarëve për ndeshjen çerekfinale të Kupës së Botës që do të zhvillohet nesër (e enjte) midis Francës dhe Marokut, dhe asnjëra palë nuk është e kënaqur me vendimin e saj.
Ndeshja, e cila do të luhet të enjten mbrëma nga ora 22:00, do të drejtohet nga gjyqtarët argjentinas.
Gjyqtari kryesor do të jetë Facundo Tello, i cili do të asistohet nga Juan Pablo Belatti dhe Gabriel Chade, ndërsa gjyqtari i katërt do të jetë Dario Herrera. Ndihmës gjyqtari rezervë do të jetë Cristian Navarro, ndërsa emërimi i gjyqtarëve të VAR është ende në pritje.
The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝
— FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026
Francezët janë të shqetësuar sepse ndeshja do të gjykohet nga një arbitër nga një vend që është ende në garë dhe kundërshtari i tyre i mundshëm në finale, ashtu siç argjentinasit ishin të shqetësuar sepse ndeshja e tyre e djeshme u gjykua nga francezi Francois Letexier.
Nga ana tjetër, marokenët janë të shqetësuar sepse kanë pasur përvoja negative me Tellon. Ai gjykoi ekipin e tyre kombëtar në çerekfinalet e Kupës së Botës së fundit kundër Portugalisë (1-0), në të cilën ai përjashtoi sulmuesin maroken Ëalid Cheddira duke i treguar dy kartonë të verdhë brenda pak sekondash nga njëri-tjetri.
Rastësisht, kjo do të jetë ndeshja e tretë e 44-vjeçarit Tello në këtë Kupë Bote, dhe ndër to ai vendosi drejtësi në ndeshjen midis Kanadasë dhe Bosnje dhe Hercegovinës. /Telegrafi/