OpenAI dhe Nvidia shtyjnë projektin “Stargate UK” për shkak të kostove të larta të energjisë.

Sipas raportimit të mediave, OpenAI dhe Nvidia kanë vendosur të shtyjnë projektin e tyre të madh të qendrave të të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar, të njohur si “Stargate UK”, për shkak të kostove shumë të larta të energjisë elektrike.

Ky projekt ishte pjesë e planeve të mëdha për zgjerimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale në Evropë, por është pezulluar përkohësisht pasi kushtet ekonomike dhe çmimet e energjisë e bëjnë të vështirë realizimin e tij në afat të shkurtër.

Sipas raportimeve ndërkombëtare, vendimi lidhet edhe me pasigurinë rregullatore në Britani të Madhe, përfshirë çështjet e licencimit dhe përdorimit të përmbajtjeve për trajnimin e modeleve të AI.

Projektet e ngjashme pritet të rishikohen në të ardhmen, në varësi të kushteve të tregut dhe kostove të energjisë, ndërsa kompanitë nuk kanë përjashtuar mundësinë e rikthimit të investimeve nëse situata përmirësohet. /Telegrafi/

