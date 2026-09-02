As dy çmime Oscar nuk e kanë ndryshuar, Adrien Brody fotografohet teksa udhëton me metronë e New Yorkut
Aktori i Hollivudit, Adrien Brody, u pa në metronë e Nju Jorkut të hënën, ku u përpoq të qëndronte pa u vënë re në shoqërinë e miqve.
Fituesi dy herë i çmimit Oscar dhe banori i New Yorkut, Adrien Brody, dukej si çdo pasagjer tjetër, duke qëndruar në anë gjatë udhëtimit.
Për të dalë në metro, Brody zgjodhi një veshje krejtësisht të zezë që përbëhej nga një kapelë bejsbolli, bluzë, pantallona dhe atlete.
Fansat e kanë parë atë nëpër New York në muajt e fundit, teksa debutoi në Broadway këtë vit si i burgosuri i vërtetë i dënuar me vdekje Nick Yarris në filmin "The Fear of 13". Premiera e shfaqjes u dha më 15 prill dhe shfaqja e fundit ishte më 28 qershor.
Edhe pse e ka mbaruar shfaqjen e tij në Broadway, Brody ende e ndan kohën e tij midis New York City dhe rezidencës së tij historike Stone Barns në veri të shtetit të New York-ut, ku jeton me partneren e tij Georgina Chapman.
Aktori është lindur në Woodhaven, Queens, dhe është rritur në Jackson Heights. Vitin e kaluar, ai foli për ndjenjën e të shkuarit në shkollën e dramës.
"U rrita në Nju Jork. U rrita në Queens. Mora trenin gjatë gjithë kohës. Më duhej të udhëtoja shumë për të shkuar në shkollën e dramës. U pranova në Departamentin e Arteve Interpretuese, ishte një kolegj publik, por më dha një bazë të mrekullueshme që nga fillimi", tha ai.
Brody ndoqi shkollën e mesme LaGuardia për Artet Performuese në Upper West Side të Manhattanit, ku morën pjesë edhe shumë aktorë, muzikantë dhe artistë të famshëm, përfshirë Timothée Chalamet, Jennifer Aniston dhe Al Pacino.
Në vitin 2009, Brody tha se përvoja e udhëtimit me metronë e Nju Jorkut mund të ketë pasur më shumë ndikim në formimin e tij si aktor sesa shkolla.
"Ndjej sikur edukimi im i vërtetë në aktrim erdhi duke shkuar në shkollë dhe duke u kthyer me katër trena të ndryshëm në secilin drejtim, për shkak të numrit të madh të qenieve njerëzore që takova, nga njerëz të pastrehë deri te punëtorë emigrantë dhe biznesmenë", tha ai dikur.