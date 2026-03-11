Arsenali përfiton nga rregulli pak i njohur i UEFA-s për ndeshjen kundër Leverkusenit
Arsenali ka përfituar nga një rregull i UEFA-s për ndeshjen e tyre të rëndësishme në Ligën e Kampionëve kundër Bayer Leverkusen.
Arsenali, i cili po kryeson në Ligën Premier, fitoi secilën nga tetë ndeshjet e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, duke përfunduar në krye të renditjes dhe duke siguruar kalimin në raundin tjetër.
Ata do të përballen me skuadrën e Bundesligës, Leverkusen, në fazën e 1/8-ës së finales për një vend në çerekfinale, ndërsa synojnë të fitojnë trofeun e tyre të parë të madh evropian.
Para përballjes me Leverkusen, Mikel Arteta ka marrë një lajm të mirë, pasi do të mund të llogarisë në shërbimet e Piero Hincapie, pavarësisht se ai është i huazuar nga skuadra gjermane.
Hincapie iu bashkua Arsenalit nga Leverkusen verën e kaluar në formë huazimi për një sezon, me opsion për ta bërë transferimin të përhershëm në fund të sezonit për 45 milionë euro.
Kjo sepse, sipas rregullave të UEFA-s, klubet që zotërojnë kartonin e lojtarit nuk mund të vendosin klauzola që e ndalojnë një futbollist të huazuar të luajë kundër tyre në garat evropiane.
Hincapie ka qenë një lojtar i rëndësishëm nën drejtimin e Artetës, duke zhvilluar 27 ndeshje në të gjitha garat, përfshirë katër paraqitje në Ligën e Kampionëve.
Shkathtësia e ekuadorianit për të luajtur në disa pozicione ka rezultuar vendimtare që nga momenti i transferimit te klubi dhe ai pritet të jetë në dispozicion kundër Leverkusenit pasi u aktivizua nga banka rezervë në ndeshjen ndaj Mansfield.
Një lojtar që përballet me klubin e tij amë në Ligën e Kampionëve nuk është diçka e re.
Philippe Coutinho luajti kundër Barcelonës teksa ishte i huazuar te Bayern Munich në një rast të profilit të lartë të kësaj situate.
Ai iu bashkua gjigantëve gjermanë në formë huazimi nga Barcelona për sezonin 2019/20 dhe u përball me klubin e tij amë në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve.
Coutinho shkëlqeu kundër Barcelonës, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë një asistim në fitoren 8-2 të Bayernit në Ligën e Kampionëve në vitin 2020./Telegrafi/