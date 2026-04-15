Arsenali me barazim, siguron kualifikimin në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve
Ndeshja ndërmjet Arsenalit dhe Sporting CP u karakterizua nga një ritëm i lartë loje dhe raste të shumta nga të dyja skuadrat, megjithëse efikasiteti para portës mungoi në momente kyçe.
Takimi nisi me Arsenalin që mori kontrollin e topit dhe tentoi të ndërtojë aksione përmes pasimeve të shkurtra. Qysh në minutat e para, Gabriel Martinelli dhe Declan Rice provuan të krijojnë rrezik, por mbrojtja e Sportingut reagoi mirë.
Sporting u përgjigj me kundërsulme të shpejta, ku Pedro Gonçalves dhe Trincao ishin ndër më aktivët. Rasti më i pastër i pjesës së parë erdhi në minutën e 43-të, kur Geny Catamo goditi shtyllën nga një distancë shumë e afërt, duke qenë shumë pranë golit.
Nga ana tjetër, Arsenal pati disa tentativa nga distanca me Eberechi Eze dhe Viktor Gyökeres, por pa konkretizim. Pjesa e parë u mbyll pa gola, me të dyja skuadrat që treguan organizim të mirë defensiv.
Pjesa e dytë nisi me një intensitet të shtuar. Arsenal krijoi disa raste të mira përmes Martinellit dhe Eze, por saktësia në finalizim mungoi. Ndërkohë, Sporting CP u shfaq i rrezikshëm në goditjet nga distanca, ku Maximiliano Araujo testoi portierin David Raya.
Në minutën e 63-të, Noni Madueke u detyrua të largohej për shkak dëmtimi, ndërsa trajneri Mikel Arteta bëri disa zëvendësime për të freskuar skuadrën, duke aktivizuar Gabriel Jesus dhe Leandro Trossard.
Momenti më i rrezikshëm për Arsenalin erdhi në minutën e 84-të, kur Trossard goditi me kokë pas një goditjeje nga këndi, por topi u përplas në shtyllën e majtë, duke i mohuar golin londinezëve.
Sportingu gjithashtu pati mundësitë e veta, përfshirë një goditje të rrezikshme nga Araujo dhe disa situata nga këndet, por pa arritur të mposhtin portierin kundërshtar.
Në minutat shtesë, Arsenal tentoi të shfrytëzojë një goditje nga këndi përmes Declan Rice, por krosimi i tij ishte i pasaktë dhe përfundoi jashtë loje. Mbrojtja e Sportingut qëndroi e fortë deri në fund, duke larguar çdo rrezik potencial.
Ndeshja u mbyll pa gola, duke reflektuar një përballje të barabartë mes dy skuadrave. Të dy ekipet treguan organizim të mirë dhe krijuan raste, por mungesa e konkretizimit bëri që takimi të përfundojë në barazim. /Telegrafi/