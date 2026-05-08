Arsenali gati të shpenzojë 80 milionë euro për yllin e PSG-së
Arsenali po përgatitet për një rindërtim të rëndësishëm të repartit ofensiv për sezonin e ardhshëm dhe emri kryesor në listën e dëshirave të trajnerit Mikel Arteta është sulmuesi i Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.
Klubi londinez e sheh francezin si profilin ideal për të sjellë më shumë shpejtësi, kreativitet dhe ekuilibër në krahun e majtë të sulmit, duke i krijuar njëkohësisht më shumë hapësira edhe yllit anglez Bukayo Saka në anën tjetër.
Drejtuesit e Arsenalit kanë përgatitur raporte të detajuara për 23-vjeçarin, i cili konsiderohet një nga talentet më premtues në futbollin evropian.
Interesimi për Barcolan nuk vjen rastësisht, pasi situata e tij te PSG-ja ka tërhequr vëmendjen edhe të klubeve të mëdha si Bayern Munich, Barcelona dhe Liverpool.
Megjithëse ka treguar potencial të madh në Francë, konkurrenca e fortë në repartin ofensiv të skuadrës së drejtuar nga Luis Enrique nuk i ka garantuar Barcolas një vend të qëndrueshëm në formacionin titullar.
Pikërisht kjo situatë besohet se mund ta shtyjë lojtarin të mendojë për një aventurë të re, ku do të kishte rol më të rëndësishëm dhe më shumë minutazh.
Sipas raportimeve, Arsenali është gati të ofrojë rreth 80 milionë euro për të bindur kampionët francezë të heqin dorë nga një prej aseteve më të vlefshme të skuadrës. Klubi londinez e konsideron verën e vitit 2026 si momentin ideal për të bërë një lëvizje të madhe në tregun e transferimeve dhe për të forcuar krahët e sulmit me një lojtar që përshtatet plotësisht me filozofinë dinamike të Artetës.
Në planet e Arsenalit pritet të ketë ndryshime të mëdha në repartin ofensiv, ndërsa largimet e mundshme të Gabriel Jesus dhe Gabriel Martinelli do të krijonin hapësira të reja në skuadër.
Barcola shihet si futbollisti ideal për të sjellë freski teknike, depërtim në një kundër një dhe më shumë efikasitet në ndeshjet e mëdha, veçanërisht në Ligën e Kampionëve.
Arteta besohet se është i bindur se francezi posedon cilësitë e nevojshme për të bërë diferencën në skenën më të lartë evropiane dhe për të ndihmuar Arsenalin në objektivin kryesor: fitimin e Ligës Premier.
Megjithatë, konkurrenca nga klubet e tjera të mëdha evropiane pritet ta bëjë këtë operacion një nga sagat më të nxehta të afatit kalimtar veror.
Nëse transferimi realizohet, francezi pritet të jetë një nga figurat kyçe në projektin e ri të londinezëve për dominim në futbollin anglez dhe evropian. /Telegrafi/