Arritje historike: Një lojtar fitoi Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës në të njëjtin sezon
Evann Guessand, sulmuesi i lindur në Francë që luan për ekipin kombëtar të Bregut të Fildishtë, ka bërë historinë e futbollit duke u bërë lojtari i parë që fiton dy gara të ndryshme evropiane me dy klube në të njëjtin sezon.
24-vjeçari është zyrtarisht fituesi i Ligës së Evropës me Aston Villan dhe i Ligës së Konferencës me Crystal Palace.
Kjo arritje e pazakontë erdhi falë afatit kalimtar dimëror. Në janar, Aston Villa e dërgoi Guessandin në huazim te Crystal Palace, dhe kontrata përfshinte edhe opsionin për ta blerë në fund të sezonit.
Përpara se të transferohej në Londër, Guessand luajti shtatë ndeshje në Ligën e Evropës për Aston Villan, duke shënuar dy gola. Ish-shokët e tij të skuadrës më vonë fituan garën duke mposhtur Freiburgun në finale.
Pasi u bashkua me Crystal Palace, ai luajti në gjashtë ndeshje të Ligës së Konferencës dhe shënoi një gol. Në finalen, në të cilën Palace mundi Rayo Vallecanon, Guessand hyri në lojë në pjesën e dytë.
Rregullat që mundësuan suksesin historik
Ky rast unik bëhet i mundur nga rregullat e medaljeve të UEFA-s. Klubet fituese në Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës marrin nga 50 medalje ari secili, të cilat më pas u jepen lojtarëve dhe stafit.
Ndryshe, për shembull, nga Liga Premier, ku një lojtar duhet të luajë të paktën pesë ndeshje për t'u kualifikuar për një medalje, rregullat e UEFA-s janë më fleksibile.
Kjo i lejoi Guessand të fitonte një medalje me Aston Villan për kontributin e tij në pjesën e parë të sezonit, dhe më pas me Palace si një pjesëmarrës aktiv në triumfin e tyre. /Telegrafi/