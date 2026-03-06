Arriti në Shkup me avion qeveritar grupi i parë i shtetasve të Maqedonisë të evakuuar nga Izraeli
Grupi i parë i shtetasve të Maqedonisë së Veriut, të evakuuar nga Izraeli, ka mbërritur në mënyrë të sigurt në Shkup me avion qeveritar, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
Qytetarët u larguan fillimisht me rrugë tokësore drejt Egjiptit, ndërsa fluturimi drejt Shkupit u organizua nga ministria në koordinim me institucionet kompetente dhe përfaqësitë diplomatike-konsullore. Transporti nga Tel Avivi deri në Sharm el-Sheikh dhe fluturimi qeveritar u siguruan plotësisht nga ministria.
Në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, qytetarët e evakuuar u pritën nga zëvendësministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Zoran Dimitrovski.
Evakuimi u realizua në koordinim me institucionet kompetente dhe me mbështetjen e përfaqësive diplomatike dhe konsullore, ndërsa organizimi i transportit nga Tel Avivi deri në Sharm el-Sheikh, si dhe organizimi i fluturimit qeveritar për në Shkup, u siguruan plotësisht nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
Nga atje shtojnë se Ministria mbetet në komunikim të vazhdueshëm me shtetasit e Maqedonisë që ndodhen në rajonet e prekura dhe vazhdon aktivitetet për kthimin e tyre të sigurt dhe në kohë në vend. Pritet që në ditët në vijim të përmbyllet procesi i evakuimit edhe i personave të tjerë që kanë shprehur gatishmëri për t’u larguar.