Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prishtinë, u kap me migrantë nga Egjipti
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të kontrabandimit me migrantë.
Në raportin policor bëhet e ditur se shtetasi i Shqipërisë është kapur në lagjen Veternik të Prishtinës me pesë migrantë, shtetas të Egjiptit.
“Veternik, Prishtinë 21.04.2026-15:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë pasi që gjatë kontrollit në rimorkion e kamionit të tij janë gjetur pesë migrantë shtetas të Egjiptit”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje, ndërsa migrantët janë dërguar në kampin e azilit. /Telegrafi/
