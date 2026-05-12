Arrestohet një person në Podujevë, dyshohet për dhunim
Policia e Kosovës ka njoftuar se një person i dyshuar për veprën penale “Dhunim” është arrestuar sot nga zyrtarët e Njësitit të Hetimeve të Përgjithshme në Prishtinë.
Sipas policisë, rasti ishte raportuar në stacionin policor në Podujevë në fillim të këtij muaji, ndërsa arrestimi u realizua pas zhvillimit të hetimeve intensive dhe sigurimit të provave relevante nga organet kompetente.
“Arrestimi është realizuar pas ndërmarrjes së veprimeve intensive hetimore dhe sigurimit të provave relevante nga organet kompetente të hetuesisë”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë.