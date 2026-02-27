Arrestohet një person në Drenas për posedim të materialeve me përmbajtje të shfrytëzimit seksual të fëmijëve
Një person është arrestuar nën dyshimin se ka kryer veprën “Materialet me përmbajtje të shfrytëzimit dhe keqtrajtimit seksual të fëmijëve”, në Drenas.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë bëhet e ditur se si prova materiale janë konfizkuar dy telefona dhe i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Drenas 26.02.2026 – 11:30. Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, nën dyshimin se ka kryer veprën e lartcekur. Si prova materiale janë konfiskuar dy telefona celular dhe me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje
