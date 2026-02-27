Një person është arrestuar nën dyshimin se ka kryer veprën “Materialet me përmbajtje të shfrytëzimit dhe keqtrajtimit seksual të fëmijëve”, në Drenas.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë bëhet e ditur se si prova materiale janë konfizkuar dy telefona dhe i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Drenas 26.02.2026 – 11:30. Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, nën dyshimin se ka kryer veprën e lartcekur. Si prova materiale janë konfiskuar dy telefona celular dhe me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje

