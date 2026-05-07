Arrestohet një i dyshuar për “mashtrim” në Mitrovicë të Veriut
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “mashtrim” në Mitrovicë të Veriut, pasi dyshohet se ka mashtruar një qytetar duke i marrë 500 euro me pretendimin se i kishte shitur një motoçikletë djalit të viktimës.
Sipas njoftimit, rasti është raportuar më 7 maj 2026 në Stacionin Policor Mitrovicë Veri. Ngjarja ka ndodhur në Mitrovicë të Veriut, ku i dyshuari, sipas policisë, i ka marrë paratë viktimës me pretekstin e shitjes së një motoçiklete.
Pas veprimeve hetimore, hetuesit policorë në kuadër të Drejtorisë Rajonale në Mitrovicë të Veriut kanë arritur ta identifikojnë të dyshuarin, i cili dyshohet se ishte i përfshirë në rast.
Gjatë hetimit, policia ka bërë të ditur se është vërtetuar se i dyshuari nuk e kishte shitur fare motoçikletën për të cilën kishte pretenduar.
I dyshuari është arrestuar po më 7 maj 2026 në Mitrovicë të Veriut. Pas intervistimit dhe në koordinim me prokurorin, rasti është kualifikuar si “mashtrim”, ndërsa i dyshuari është ndaluar për 48 orë.
Policia ka theksuar se mbetet e përkushtuar në identifikimin dhe arrestimin e personave që kryejnë apo tentojnë të kryejnë vepra penale. /Telegrafi/