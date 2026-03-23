Arrestohet një i dyshuar për krime lufte në Matiçan të Prishtinës
Policia e Kosovës, konkretisht Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës, me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, kanë arrestuar Z.S., nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “krime lufte kundër popullsisë civile”.
"I pandehuri Z.S., si pjesë e një grupi paramilitar të forcave serbe, dyshohet se ka kryer krime lufte në fshatin Matiçan, Komuna e Prishtinës gjatë periudhës kohore 1998-1999", ka njoftuar Prokuroria Speciale.
Brenda afatit ligjor, sipas Kodit te Procedurës Penale, Prokuroria Speciale thotë se do të paraqesë në Gjykatën Themelore te Prishtinës, Departamenti Special kërkesën për paraburgim./Telegrafi/
