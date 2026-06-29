Arrestohet i dyshuari, kërcënoi me thikë pas mosmarrëveshjes
Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin për kërcënim me mjet të mprehtë dhe mbajtje të paautorizuar të armës.
Sipas Policisë, rasti ka ndodhur më 28.06.2026 rreth orës 19:06, pas një mosmarrëveshjeje mes dy personave meshkuj kosovarë, ku i dyshuari i ka drejtuar një thikë viktimës.
Në vendin e ngjarjes ka ndërhyrë një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare, i cili ka arritur ta vërë situatën nën kontroll deri në ardhjen e njësive policore.
Policia ka bërë të ditur se rasti po trajtohet nga ekipet relevante hetimore, ndërsa veprimet e mëtejshme po ndërmerren në koordinim me prokurorinë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate