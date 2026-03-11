Arrestohet Gjesti
Reperi i njohur nga Peja, Besart Kelmendi, i njohur për publikun me emrin artistik Gjesti, është arrestuar të mërkurën në Prishtinë.
Fituesi i edicionit të katërt të Big Brother VIP Albania është shoqëruar në polici nën dyshimet për posedim të armës pa leje.
Lajmi është konfirmuar për Telegrafi nga Policia e Kosovës, përkatësisht Zyra për Informim e këtij institucioni.
“Sot, rreth orës 15:00, në rrugën Mehmet Isahi në Prishtinë, Policia ka arrestuar një person të dyshuar për armëmbajtje pa leje. I dyshuari është intervistuar dhe në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në njoftimin e Zyrës për Informim në Policinë e Kosovës.
Ndërkohë, rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente, teksa pritet që në vazhdim të ketë më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje. /Telegrafi/