Arrestimi i dy personave për grabitje në Prishtinë, policia jep detaje
Dy persona janë arrestuar për shkak se nga tri viktimat dy femra braziliane dhe një mashkull rumun), nën kërcënimin e thikës, ua kishin grabitur: dy telefona celular, 1500 euro, disa bizhuteri dhe më pas të dyshuarit ishin larguar në drejtim të panjohur.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të martën rreth orës 22:20, në rrugën “Ymer Aliu”, në Prishtinë.
Tutje bëhet e ditur te të dyshuarit, njësitë policore, kanë gjetur dhe konfiskuar dy telefonat e grabitur, bizhuteritë, një pjesë të parave, si dhe dy thika të cilat dyshohet se i ishin përdorë në rast
“Rr. Ymer Aliu, Prishtinë 30.06.2026 – 22:20. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, për shkak se nga tri viktimat (dy femra braziliane dhe një mashkull rumun), nën kërcënimin e thikës, ua kishin grabitur: dy telefona celular, 1500 euro, disa bizhuteri dhe më pas të dyshuarit ishin larguar në drejtim të panjohur. Te të dyshuarit, njësitë policore, kanë gjetur dhe konfiskuar dy telefonat e grabitur, bizhuteritë, një pjesë të parave, si dhe dy thika të cilat dyshohet se i ishin përdorë në rast. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në raport. /Telegrafi/