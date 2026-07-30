Gjenden mbetje mortore në një fushë të hapur në Rahovec, rasti nën hetime
Mbetje mortore të dyshuara si njerëzore janë gjetur në një zonë të hapur në Rahovec.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 29 korrik, rreth orës 17:42.
Një qytetar ka njoftuar policinë se, derisa ishte duke ecur në një fushë të hapur, kishte vërejtur mbetje mortore që dyshohet se i përkasin një personi.
Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se mbetjet janë sjellë në atë lokacion nga uji i reshjeve të fundit atmosferike.
Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe i kanë tërhequr mbetjet mortore për procedurat e mëtejshme.
Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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