Një ari i zi i ngecur në një pemë në Albany, SHBA - tërhoqi një turmë shikuesish ndërsa ariu u kap pas degëve të larta edhe pasi policia e qetësoi atë në një qëndrim disaorësh të martën.

Shikuesit mbushën bllokun me gjethe në veri të shtetit, ku policia lokale po përpiqej të lironte ariun e zi të ri që dukej se ishte bllokuar në një pemë, transmeton Telegrafi.

Ariu u ngjit fillimisht në pemë, e cila ishte mezi më e lartë se një shtëpi dykatëshe ngjitur, rreth orës 2 të mëngjesit, raportoi CBS 6 Albany.

Kur ishte ende atje shumë kohë pas lindjes së diellit, banorët e shqetësuar njoftuan policinë.

Policia, e ndihmuar nga një ekip i Departamentit të Ruajtjes së Mjedisit të Shtetit të Nju Jorkut, vendosi që mënyra më e sigurt për ta larguar ariun do të ishte ta qetësonin dhe ta zhvendosnin përsëri në malet Catskill.


Oficerët ngritën një rrjetë të madhe dhe mbushje për të kapur ariun kur ai në mënyrë të pashmangshme ra nga pema.

Ata e qetësuan atë pak para mesditës, por u deshën pothuajse dy orë që qetësuesi të jepte efekt të plotë.

Ariu u ngjit më lart dhe vazhdoi të rrinte shtrirë në pemë, përpara se të humbte baraspeshimin gjatë dy orëve të ardhshme.

Më në fund, një degë që ishte kapur u thye. Ariu i trembur u përkul ngadalë prapa, sikur po përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, përpara se të humbiste plotësisht ekuilibrin dhe të binte nga dega - vetëm për t'u ulur në një degë më të fortë më afër tokës.

Ariu e mbajti me dëshpërim lëvoren për disa minuta të tjera, me këmbët e pasme të varura në ajër, përpara se të dukej sikur humbi ndjenjat plotësisht dhe të binte drejt e në rrjetën e sigurisë të përgatitur. /Telegrafi/

