Ariu i zi kurioz shpëtohet nga policia amerikane, rrëzohet nga pema pas dhe bie në rrjetën e përgatitur për të
Një ari i zi i ngecur në një pemë në Albany, SHBA - tërhoqi një turmë shikuesish ndërsa ariu u kap pas degëve të larta edhe pasi policia e qetësoi atë në një qëndrim disaorësh të martën.
Shikuesit mbushën bllokun me gjethe në veri të shtetit, ku policia lokale po përpiqej të lironte ariun e zi të ri që dukej se ishte bllokuar në një pemë, transmeton Telegrafi.
Ariu u ngjit fillimisht në pemë, e cila ishte mezi më e lartë se një shtëpi dykatëshe ngjitur, rreth orës 2 të mëngjesit, raportoi CBS 6 Albany.
Kur ishte ende atje shumë kohë pas lindjes së diellit, banorët e shqetësuar njoftuan policinë.
Policia, e ndihmuar nga një ekip i Departamentit të Ruajtjes së Mjedisit të Shtetit të Nju Jorkut, vendosi që mënyra më e sigurt për ta larguar ariun do të ishte ta qetësonin dhe ta zhvendosnin përsëri në malet Catskill.
😱 Bear “parachuted” from a tree after being tranquilized in the US
In Albany, the animal climbed a tree. It was tranquilized with a dart and then fell into a net stretched by rescuers.
Traffic was shut down for several hours during the operation. The bear was not injured. pic.twitter.com/wdT1hQm30v
— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2026
Oficerët ngritën një rrjetë të madhe dhe mbushje për të kapur ariun kur ai në mënyrë të pashmangshme ra nga pema.
Ata e qetësuan atë pak para mesditës, por u deshën pothuajse dy orë që qetësuesi të jepte efekt të plotë.
Ariu u ngjit më lart dhe vazhdoi të rrinte shtrirë në pemë, përpara se të humbte baraspeshimin gjatë dy orëve të ardhshme.
Më në fund, një degë që ishte kapur u thye. Ariu i trembur u përkul ngadalë prapa, sikur po përpiqej të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, përpara se të humbiste plotësisht ekuilibrin dhe të binte nga dega - vetëm për t'u ulur në një degë më të fortë më afër tokës.
Ariu e mbajti me dëshpërim lëvoren për disa minuta të tjera, me këmbët e pasme të varura në ajër, përpara se të dukej sikur humbi ndjenjat plotësisht dhe të binte drejt e në rrjetën e sigurisë të përgatitur. /Telegrafi/