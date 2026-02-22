Arijon Ibrahimovic ia bën sefte me gol te Heidenheimi, shënon ndaj Stuttgartit
Sulmuesi me prejardhje nga Kosova Arijon Ibrahimovic më në fund ka shënuar golin e parë për Heidenheimin.
Ibrahimovic realizoi nga penalltia për ta përmbysur epërsinë në përballjen ndaj Stuttgartit.
Shkaku i një ndërhyrje brenda zonës, gjyqtari akordoi penallti – të cilën më pas e konkretizoi lojtari prizrenas (34’).
Për të parë golin: VIDEO
Ndërkohë, Kosova është duke vazhduar të punojë për ta bindur Ibrahimovicin që të bëhet “dardani” më i ri para ndeshjeve të muajit mars./Telegrafi
