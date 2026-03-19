“Ariel”, Dogana e Kosovës asgjëson 4 mijë thasë me detergjent që dyshohet se janë të falsifikuara
Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se në kuadër të zbatimit të kompetencave ligjore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe sigurisë së konsumatorëve është realizuar asgjësimi i 4,000 copë preparate të falsifikuara për larje dhe pastrim, të cilat mbanin në mënyrë të paautorizuar markën tregtare “Ariel”.
Mallrat në fjalë janë sekuestruar nga zyrtarët doganorë pas identifikimit të dyshimeve për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale.
“Pas verifikimeve të kryera në bashkëpunim me autoritetet kompetente dhe bartësit e të drejtave, si dhe pas përfundimit të procedurave ligjore, gjykata kompetente ka nxjerrë vendim për asgjësimin e tyre.
Produktet e falsifikuara, veçanërisht ato të kategorisë së preparateve për pastrim, përbëjnë rrezik potencial për shëndetin e qytetarëve dhe sigurinë publike, pasi nuk i nënshtrohen kontrolleve të nevojshme të cilësisë dhe standardeve të sigurisë”, thuhet në njoftim.
Sipas Doganës, asgjësimi i këtyre mallrave është kryer në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi dhe nën mbikëqyrje doganore, me qëllim parandalimin e shpërndarjes dhe përdorimit të tyre në treg.
“Ky veprim dëshmon përkushtimin e Doganës në luftimin e tregtisë së paligjshme, mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e një tregu të drejtë dhe të sigurt, ndërsa Dogana e Kosovës do të vazhdojë me kontrolle dhe masa të shtuara kundër mallrave të falsifikuara në funksion të mbrojtjes së shëndetit publik dhe ekonomisë së vendit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/