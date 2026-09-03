Ariana Grande tërhiqet nga jeta publike: Po përpiqem të flas pa qarë me dënesë
Ariana Grande përfundoi koncertin e fundit të turneut “Eternal Sunshine” në Londër të martën, pas të cilit ajo do të tërhiqet nga sytë e publikut.
Këngëtarja i dha një falënderim emocional publikut gjatë natës përmbyllëse në O2 Arena, duke e përshkruar turneun si një nga përvojat më të bukura të jetës së saj. Drejt fundit të performancës, ajo u përpoq të fliste, siç tha ajo, pa qarë, ndërsa u thoshte lamtumirë fansave pas 41 koncerteve të mbajtura në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar.
"Do ta kujtoj gjithmonë këtë përvojë. Kam fansat më të mirë në të gjithë botën dhe gjithmonë i kam pasur", tha ajo ndër të tjera.
Më vonë, ajo i falënderoi për atmosferën në sallë, duke vënë në dukje përpjekjen e publikut që erdhi i veshur me stilin e saj karakteristik të modës, me taka, veshë maceje dhe bisht.
"Faleminderit për gjithë punën tuaj të palodhur dhe që vazhdoni ta bëni këtë kaq të veçantë. E shijova çdo minutë të kësaj me të gjithë ju", tha ajo.
Muajin e kaluar, menaxheri i saj i tha revistës People se ajo do të tërhiqej nga publiku pas përfundimit të turneut. Në deklaratë thuhej se ajo dëshironte ta përfundonte turneun e shëndetshme dhe e lumtur, dhe pastaj të merrte një pushim të merituar nga puna dhe paraqitjet publike.
Përpara natës së parafundit, Grande zbuloi në rrjetet sociale se kishte dëmtuar këmbën dhe për këtë arsye nuk do të ishte në gjendje të performonte me takat e saj karakteristike. Ajo u tha fansave se po shërohej. /Telegrafi/