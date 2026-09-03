Vdekja e parakohshme e Laurent Krasniqit, kolegët nga Big Brother VIP Kosova shprehin dhimbjen e tyre
Bota e showbiz-it u trondit nga vdekja e parakohshme e TikTokerit të njohur dhe ish-banorit të Big Brother VIP Kosova, Laurent Krasniqi.
Ai ndërroi jetë të mërkurën, si pasojë e një aksidenti me motor në Prishtinë.
Sipas njoftimit zyrtar, TikTokeri i njohur ishte dërguar në Klinikën Emergjente nga ekipi i Ndihmës së Shpejtë, pa shenja jete.
Ky lajm ka tronditur pa masë miqtë dhe kolegët e tij, veçanërisht ata që e njohën gjatë pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP Kosova. Reagimet e tyre kanë qenë të shumta në rrjetet sociale, ku kanë shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet për ndarjen e tij të parakohshme nga jeta.
Përmes postimeve në rrjetet sociale, emra si Blero, Xheneta Fetahu, Xhuli, Londrim Mekaj, Edi Kuçi e shumë të tjerë kanë shprehur homazhet e tyre për Laurentin.
Reagimet nuk kanë munguar as nga miqtë e tij të afërt, Egzon Sahiti dhe Fitim Sylejmani.
Laurenti ishte banor i Big Brother VIP Kosova, ku kishte hyrë në garë së bashku me Fitim Sylejmanin. Ai arriti të fitonte simpatinë e publikut dhe të bëhej një nga personazhet më të pëlqyera të edicionit, ndërsa ishte i njohur për humorin e tij të pashembullt.
Ndarja e tij e parakohshme nga jeta ka lënë pas dhimbje të madhe te familjarët, miqtë, kolegët dhe të gjithë ata që e njohën dhe e ndoqën gjatë rrugëtimit të tij publik.
Foto: Blero / Instagram
Foto: Londrim Mekaj / Instagram
Foto: Xheneta Fetahu
Foto: Xhuli Nura / Instagram