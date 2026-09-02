Ariana Grande ndez thashethemet për martesë me Ricky Alvarez pas ndryshimit të papritur të tekstit në koncert
Ariana Grande la të kuptohet se është gati të vendosë të krijojë një jetë të qëndrueshme me të dashurin e saj, Ricky Alvarez, gjatë koncertit të fundit të turneut të saj “Eternal Sunshine”, të mbajtur të martën në O2 Arena në Londër.
Këngëtarja 33-vjeçare ka rikthyer lidhjen me ish-balerinin e saj, 35 vjeç, me të cilin kishte qenë në një lidhje nga viti 2015 deri në vitin 2016. Dyshja thuhet se e ka rindezur romancën në muajin qershor.
Gjatë turneut, Ariana ka ndryshuar vazhdimisht vargjet e këngës së saj “Thank U, Next”, në të cilën përmend disa nga ish-të dashurit e saj.
Zakonisht, ajo këndon: “Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, tani i dëgjoj dhe qesh”), por gjatë koncerteve të fundit ajo ka ndryshuar këtë pjesë të këngës.
Të martën, Ariana nxiti edhe më shumë spekulimet për një martesë të mundshme, pasi e ndryshoi vargun duke kënduar: “Wrote some songs about Ricky, I’m tryna make him my last” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, po përpiqem që ai të jetë i fundit”).
Më herët, gjatë koncertit të saj më 13 korrik në New York City, ajo kishte kënduar: “Wrote some songs about Ricky, we always find our way back” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, ne gjithmonë e gjejmë rrugën për t’u rikthyer te njëri-tjetri”).
Ndërsa në koncertin e 26 qershorit, Ariana e kishte ndryshuar vargun në: “Wrote some songs about Ricky, I know he still got my back” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, e di që ai ende më qëndron pranë”).
Alvarez ishte i pranishëm në koncertin e së martës, ku ndodhej në zonën VIP, pranë prindërve të Ariana Grandes.
Ariana e kishte ndryshuar këtë pjesë të këngës edhe gjatë koncertit të saj më 24 qershor në Austin, duke kënduar: “Wrote some songs about Ricky, now they kinda slap” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, tani ato tingëllojnë goxha mirë”).