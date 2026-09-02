Ariana Grande la të kuptohet se është gati të vendosë të krijojë një jetë të qëndrueshme me të dashurin e saj, Ricky Alvarez, gjatë koncertit të fundit të turneut të saj “Eternal Sunshine”, të mbajtur të martën në O2 Arena në Londër.

Këngëtarja 33-vjeçare ka rikthyer lidhjen me ish-balerinin e saj, 35 vjeç, me të cilin kishte qenë në një lidhje nga viti 2015 deri në vitin 2016. Dyshja thuhet se e ka rindezur romancën në muajin qershor.

Gjatë turneut, Ariana ka ndryshuar vazhdimisht vargjet e këngës së saj “Thank U, Next”, në të cilën përmend disa nga ish-të dashurit e saj.

Zakonisht, ajo këndon: “Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, tani i dëgjoj dhe qesh”), por gjatë koncerteve të fundit ajo ka ndryshuar këtë pjesë të këngës.

Të martën, Ariana nxiti edhe më shumë spekulimet për një martesë të mundshme, pasi e ndryshoi vargun duke kënduar: “Wrote some songs about Ricky, I’m tryna make him my last” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, po përpiqem që ai të jetë i fundit”).

Më herët, gjatë koncertit të saj më 13 korrik në New York City, ajo kishte kënduar: “Wrote some songs about Ricky, we always find our way back” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, ne gjithmonë e gjejmë rrugën për t’u rikthyer te njëri-tjetri”).

Ndërsa në koncertin e 26 qershorit, Ariana e kishte ndryshuar vargun në: “Wrote some songs about Ricky, I know he still got my back” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, e di që ai ende më qëndron pranë”).

Alvarez ishte i pranishëm në koncertin e së martës, ku ndodhej në zonën VIP, pranë prindërve të Ariana Grandes.

Ariana e kishte ndryshuar këtë pjesë të këngës edhe gjatë koncertit të saj më 24 qershor në Austin, duke kënduar: “Wrote some songs about Ricky, now they kinda slap” (“Kam shkruar disa këngë për Rickyn, tani ato tingëllojnë goxha mirë”).

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