Ariana Grande kujtoi periudhën e jetës së saj kur fshihej nga publiku: Po kaloja shumë gjëra
Ariana Grande zbuloi sfondin e papritur pas publikimeve të saj karakteristike të modës, i cili është një kombinim i një bluze me kapuç të madhe dhe çizmeve të larta.
Ajo kujtoi një periudhë të çuditshme në jetën e saj kur, siç pretendon vetë, donte vetëm të fshihej nga publiku. Grande u bë e njohur në vitin 2018 për tutat e saj të gjera, bishtat e lartë karakteristikë dhe çizmet deri në gju. Stili u bë shenja dalluese e saj dhe fansat shpesh e kopjonin dhe e vishnin në koncerte.
Grande shpjegoi në episodin e ri të serialit “Life in Looks” të Vogue se kishte një arsye personale pas gjithçkaje.
"Kur mendoj për vitin 2018, e di që atëherë dola nga apartamenti im i vjetër në Nju Jork. Ishte një kohë e çuditshme në jetën time. Po kaloja shumë gjëra dhe gjithmonë doja të fshihesha në diçka vërtet të rehatshme. Mbaj mend që çizmet me këtë veshje më bënin të ndihesha e fuqishme", tha ajo.
Ajo pranoi gjithashtu se në atë kohë nuk kishte forcën t’i përkushtohej modës.
"Sinqerisht, nuk kisha energji të mendoja për rrobat në atë kohë. Gjëja më e lehtë për mua ishte të vishja një bluzë me kapuç dhe çizme, dhe kështu ndodhi. Më vjen keq ta them, por është e vërteta e sinqertë", tha ajo. /Telegrafi/