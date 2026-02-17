Ardit Stafaj është eliminuar nga Big Brother VIP Kosova 4.

Artisti shqiptar ndodhej që nga fillimi në shtëpi, ndonëse nuk arriti të prek finalen.

Ai ishte më pak i votuar në një televotim që u hap brenda natës, gjatë spektaklit të Big Brother.

Ndërkaq, Elijona Binakaj u shpall finalistja e dytë e këtij edicioni, pas Ludo Lee.

Kanë ngelur edhe tri vende të tjera për finalistët, ku gjithsej do të jenë pesë.

Finalja e madhe e këtij spektakli do të mbahet më 27 shkurt (e premte).

Mbetet për t'u parë se kush do të rrëmbej sivjet çmimin e madh prej 200 mijë eurosh. /Telegrafi/


YjetMagazina