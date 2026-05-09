Arbeloa flet për rrahjen mes Valverdes dhe Tchouamenit – zbulon kush ishte fajtor
Alvaro Arbeloa ka reaguar publikisht pas incidentit mes Fede Valverdes dhe Aurelien Tchouamenit, duke kërkuar që tema të mbyllet sa më shpejt dhe duke mbrojtur fuqishëm lojtarët e tij.
Trajneri i Real Madridit u shpreh krenar për dy futbollistët, ndërsa theksoi se përplasja “ishte faji i tij” dhe se situata nuk duhet të dilte jashtë dhomës së zhveshjes.
“Fede Valverde & Tchouameni? Duhet ta kthejmë faqen. Jam shumë krenar për ta. Ata e përfaqësojnë në mënyrë të përkryer Real Madridin”.
“Nuk do të lejoj që të thuhen gënjeshtra për lojtarët e mi. Është gënjeshtër që lojtarët e mi janë të pasjellshëm ndaj meje, nuk ka ndodhur kurrë. Është gënjeshtër që lojtarët e mi janë joprofesionalë”.
Duke folur për sherrin mes dy lojtarëve, Arbeloa befasoi duke marrë përgjegjësinë mbi vete.
“Përplasja mes Valverdes dhe Tchouamenit ishte faji im. Përplasja? Kam një mik që mori një shkop golfi dhe i ra një miku në kokë me të, ndodh. Çështja është se këto gjëra nuk duhet të dalin jashtë dhomës së zhveshjes”.
Sa i përket dëmtimit në kokë të Valverdes, Arbeloa tha se bëhej më shumë fjalë për rastësi sesa për diçka tjetër.
“Dëmtimi në kokë i Fede Valverdes ishte më shumë i lidhur me fat të keq sesa me çfarëdo gjëje tjetër”.
Ai shtoi se të dy lojtarët e kanë kuptuar se kanë gabuar dhe se skuadra duhet të nxjerrë mësim e të vazhdojë përpara.
“Fede dhe Tchouaméni e dinë se bënë një gabim; duhet të mësojmë prej tij dhe të ecim përpara”.
“Si do ta përshkruaja këtë dhomë të zhveshjes? A është në standardet e Real Madridit? Sigurisht. Jam shumë i kënaqur me këtë dhomë të zhveshjes dhe me këta lojtarë”, përfundoi ai./Telegrafi/