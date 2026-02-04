Arabia Saudite do të lëshojë pasaporta për devetë
Arabia Saudite ka njoftuar planet për të lëshuar pasaporta për miliona deve të mbretërisë, për të ndihmuar në menaxhimin më të mirë të kopeve të çmuara të vendit.
Ministria e mjedisit, ujit dhe bujqësisë premtoi se iniciativa do të rriste "produktivitetin dhe efikasitetin në sektor dhe do të ndërtonte një bazë të dhënash referimi të besueshme për devetë".
Një postim në mediat sociale nga ministria të martën përfshinte një fotografi të dokumentit: një pasaportë jeshile e vulosur me stemën e vendit dhe një imazh të artë të një deveje.
Pasaporta do të "kontribuojë në organizimin e operacioneve të shitjeve dhe tregtimit duke rregulluar tregtinë dhe transportin, duke siguruar dokumentacionin zyrtar, duke mbrojtur të drejtat e pronarëve dhe duke lehtësuar vërtetimin e pronësisë", sipas transmetuesit të mbështetur nga shteti Al Ekhbariya.
Në vitin 2024, qeveria vlerësoi se kishte rreth 2.2 milionë deve në mbretëri.
Devetë kanë qenë prej kohësh një mënyrë jetësore transporti në Arabi, duke u dhënë status pronarëve të tyre dhe duke nxitur rritjen e një industrie fitimprurëse mbarështimi.
Mbretëria gjithashtu organizon “konkurse bukurie për deve” në festivalet vjetore, ku entuziastët sauditë shpenzojnë qindra mijëra dollarë për konkurrentët e kafshëve.
Devetë kanë qenë thelbësore për jetën në gadishullin arab për mijëra vite, me një hulumtim të botuar në vitin 2021 që sugjeron se gdhendjet në madhësi reale të deveve dhe kuajve të gdhendura në shkëmbinj në Arabinë Saudite mund të jenë rreth 7,000 vjeçe. /Telegrafi/