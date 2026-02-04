Arabia Saudite do të investojë 2 miliardë dollarë në projektet solare të Turqisë
Arabia Saudite do të investojë rreth 2 miliardë dollarë për të ndërtuar termocentrale solare në Turqi, në fazën e parë të një marrëveshjeje më të gjerë midis vendeve mbi prodhimin e energjisë së rinovueshme.
Kompanitë saudite fillimisht do të zhvillojnë projekte solare të afta të gjenerojnë 2,000 megavat në provincat Sivas dhe Karaman të Turqisë, të ndjekura nga 3,000 MW kapacitet shtesë të energjisë nga era dhe dielli që do të finalizohet më vonë, sipas një marrëveshjeje ndërqeveritare të nënshkruar në Riad të martën.
Marrëveshja përfshin një normë lokalizimi prej 50 përqind, e cila "do të japë një kontribut të rëndësishëm në sektorët e pajisjeve elektrike dhe shërbimeve" në Turqi, shkroi Ministri i Energjisë i vendit Alparslan Bayraktar në X.
Bayraktar shtoi se projektet do të përdorin financim të jashtëm, përfshirë nga institucionet ndërkombëtare.
Bloomberg raportoi në qershor se kompania saudite e shërbimeve ACWA Power Co. do të ndërtojë termocentralet solare.
Turqia do të blejë energjinë elektrike për 25 vjet me 2.3415 euro centë për kilovat-orë nga projekti Sivas dhe 1.995 euro centë/kWh nga Karaman — një çmim rekord i ulët për energjinë e rinovueshme në Turqi, tha Bayraktar. /Telegrafi/