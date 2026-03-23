Apple shtyn përsëri lansimin e iPhone të palosshëm?
Siç dihet, Apple “është vonë” me telefonat e palosshëm.
Detajet e një iPhone të palosshëm filluan të dilnin vetëm vitin e kaluar, me datat e publikimit që u raportuan si për vitin 2026 ashtu edhe për vitin 2027.
Muajt e fundit kanë konfirmuar pothuajse plotësisht se telefoni kryesor i palosshëm i Apple do të dalë këtë vit së bashku me iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max.
Megjithatë, një raport i ri ka dalë në lidhje me modelet e ardhshme të iPhone të Apple për këtë vit dhe vitin tjetër, duke pretenduar se kompania mund ta vonojë përsëri lansimin e telefonit të ri.
Nëse ndodh kjo, kjo nuk do të jetë hera e parë që Apple ka shtyrë lansimin e diçkaje.
Sipas raportit, edhe nëse Apple e vonon lansimin e telefonit të palosshëm, nuk do të shkojë shumë gjatë.
Në vend që të dalë në shtator së bashku me iPhone 18 , iPhone i palosshëm thuhet se mund të lansohet në dhjetor. /Telegrafi/