Apple po planifikon një ngjyrë të re “premium” për iPhone
Sipas raportimeve të fundit, kompania teknologjike nga Kupertino po konsideron të prezantojë një ngjyrë të re të kuqe si opsion premium për modelet e saj të ardhshme iPhone Pro.
Kjo ngjyrë do të ishte një nga përzgjedhjet kryesore, pas suksesit të ngjyrës “Cosmic Orange” në modelin aktual iPhone 17 Pro, e cila është pritur shumë mirë nga përdoruesit.
Derisa Apple ka ofruar më parë variante të kuqe të modeleve të saj përmes linjës humanitare (PRODUCT)RED, kjo është hera e parë që ngjyra e kuqe konsiderohet si opsion kryesor për versionet Pro, që tradicionalisht kanë ardhur në tonalitete më neutrale si gri titan, e zezë apo blu e errët.
Një arsye e rëndësishme për këtë ndryshim është edhe popullariteti i ngjyrave të veçanta në tregje si Kina, ku e kuqja simbolizon fat dhe prosperitet - diçka që mund të ndihmojë në rritjen e shitjeve atje.
Gazetari i njohur Mark Gurman raporton se Apple po teston disa variante të kuqe, përfshirë nuanca më të thella që i ngjajnë ngjyrës së verës ose bordo‑së. Përveç kuqes, janë përmendur edhe nuanca të purpurt dhe kafe, por duket se kuqja është favoritja për iPhone 18 Pro.
Nëse këto plane realizohen, do të shënojë një ndryshim të rëndësishëm në qasjen e Apple‑it ndaj ngjyrave premium, duke u larguar nga paleta tradicionale neutrale.
Pavarësisht se ende nuk ka një njoftim zyrtar, kompania po i dëgjon kërkesat e përdoruesve që duan kombinim të teknologjisë së fundit dhe dizajnit të dukshëm. /Telegrafi/