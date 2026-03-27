Antonio Banderas flet për stereotipet në Hollywood: Më thanë se mund të luaja vetëm personazhe të këqij
Antonio Banderas ka zbuluar se me të mbërritur në Hollywood, i është thënë se latino-amerikanët dhe njerëzit me prejardhje afrikano-amerikane mund të luanin vetëm role të keqbërësve.
Në një intervistë të kohëve të fundit, aktori i famshëm kujtoi atë që i thanë regjisorët, por edhe se ai arriti ta “thyejë” atë stereotip me rolin e tij si heroi Zorro në filmin e vitit 1998 “Maska e Zorros”.
“Më thanë: ‘Jeni këtu, latino-amerikanë dhe njerëz me prejardhje afrikano-amerikane, për të luajtur rolet e keqbërësve.’ Problemi ishte se disa vite më vonë unë kisha një maskë, një kapelë, një shpatë dhe një pelerinë, dhe keqbërësi ishte Kapiten Love, i cili ishte bjond dhe kishte sy blu”, kujtoi Banderas.
Aktori theksoi veçanërisht rëndësinë e rolit të tij në filmin e animuar "Maçoku me Çizme", i destinuar për fëmijë të vegjël.
"Ata shohin një mace që di spanjisht dhe ka një theks andaluzian, dhe është një djalë i mirë", tha aktori.
Pas një dekade xhirimesh në Spanjë, përfshirë bashkëpunime me Pedro Almodovar, Banderas debutoi në Hollywood në vitin 1992 me filmin e Warner Bros. "The Mambo Kings", në të cilin ai luajti rolin e vëllezërve muzikantë që iknin nga Kuba në Nju Jork së bashku me Armando Assante.
Gjatë viteve nëntëdhjetë, ai përjetoi një rritje të popullaritetit përmes filmave të nominuar për çmimin Oscar si "Philadelphia", prodhimeve më të mëdha si "Interview with the Vampire" dhe hiteve të pavarura si "Desperado". Në vitin 1996, ai luajti Che përballë Madonnës në filmin "Evita", përpara se të merrte rolin e Zorros.
"Maska e Zorros", me aktorët Banderas, Anthony Hopkins dhe Catherine Zeta-Jones, u bë një film i madh, duke fituar 250 milionë dollarë në të gjithë botën me një buxhet prodhimi prej më pak se 100 milionë dollarësh. Banderas dhe Zeta-Jones u rikthyen për vazhdimin, "Legjenda e Zorros", në vitin 2005, të dy të drejtuar nga Martin Campbell. /Telegrafi/