Antonelli feston në Kinë dhe merr fitoren e parë në karrierë: Fiasko me McLaren, Ferrari ofron spektakël
Piloti i Mercedesit, Kimi Antonelli (19), fitoi Çmimin e Madh të Kinës, garën e dytë të kampionatit të Formula 1 të këtij viti, duke arritur kështu triumfin e parë në karrierën e tij.
Italiani i ri arriti në mënyrë dominante drejt triumfit, ndërsa festimin e dyfishtë të Mercedes e kompletoi George Russell, i cili zuri vendin e dytë. Podiumin e mbylli Lewis Hamilton me Ferrari pas një përleshjeje spektakolare me shokun e tij të skuadrës Charles Leclerc.
Për Hamiltonin, ky ishte podiumi i parë që kur iu bashkua Ferrarit, ndërsa fitorja e Antonellit ishte e para për Italinë në 20 vjet. I riu nga Italia është gjithashtu fituesi i dytë më i ri në histori, pas Max Verstappen.
Kampioni aktual i botës Lando Norris dhe shoku i tij i skuadrës Oscar Piastri nuk u nisën fare për shkak të problemeve të mëdha elektronike me McLarenët e tyre, të cilët pësuan një fiasko të vërtetë. Përveç tyre, Gabriel Bortoleto dhe Alex Albon nuk u shfaqën në start, duke e lënë garën praktikisht pa katër makina para fillimit.
Vetë starti solli emocione të vërteta. Lewis Hamilton arriti të merrte kryesimin nga Antonelli dhe Leclerc me një reagim fantastik, ndërsa piloti i Red Bull, Isack Hadjar, u rrotullua në pistë dhe ra shumë prapa. Megjithatë, kryesimi i Hamilton nuk zgjati shumë, pasi Antonelli shpejt rifitoi pozicionin e parë dhe filloi të ndërtonte me besim avantazhin e tij.
Makina e sigurisë duhej të aktivizohej në xhiron e 10-të pasi Lance Stroll doli nga pista dhe i dha fund garës. Kjo shkaktoi një mori ndalesash në boks, dhe lista e daljeve në pension vetëm sa u zgjat me përparimin e garës. Fernando Alonso duhej ta parkonte Aston Martin-in e tij në mes të garës, dhe Red Bull pësoi një rrëmujë të plotë kur Max Verstappen duhej të tërhiqej për shkak të problemeve teknike në xhiron e 46-të, duke i dhënë ekipit të tij një fundjavë të tmerrshme.
Ndërsa Antonelli garonte i pandalshëm drejt fitores së tij të parë, me një epërsi prej mbi nëntë sekondash dhe xhiron më të shpejtë të garës, spektakli i vërtetë u shpalos në betejën për vendet e mbetura në podium. Shikuesit mund të shijonin një duel të pamëshirshëm midis dyshes Ferrari. Charles Leclerc dhe Lewis Hamilton sulmonin vazhdimisht njëri-tjetrin, duke shkëmbyer pozicione nga xhiro në xhiro për kënaqësinë e turmës.
— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Beteja e tyre u shfrytëzua më së miri nga George Russell. Piloti i Mercedes priti me durim shansin e tij, pastaj i kaloi me mjeshtëri të dy pilotët e Ferrarit, duke i siguruar Mercedes një përfundim perfekt të fundjavës në Kinë.
Në fund, Hamilton arriti të dilte fitimtar nga dueli me Leclerc dhe të siguronte vendin e tretë, duke e lënë Mongežanin në pozicionin e katërt, ndërsa i madhi Oliver Bearman në Haas ishte i pesti.
George Russell kryeson renditjen e përgjithshme me 51 pikë, ndërsa Kimi Antonelli ka katër më pak. /Telegrafi/