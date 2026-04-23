Anne Hathaway merr dhuratë një Kuran nga një fans pasi tha fjalën "Inshallah" në një intervistë
Aktorja Anne Hathaway mori një Kuran si dhuratë nga një fans në premierën e filmit "The Devil Wears Prada 2" në Londër.
Ndërsa përshëndeti fansat në tapetin e kuq, Hathaway u dha autografe fansave dhe bëri foto me disa prej tyre.
Midis tyre ishte një fans i cili i dha asaj një Kuran, të cilin aktorja e pranoi me respekt.
Ky veprim erdhi pasi një video e Hathaway duke thënë "inshallah" gjatë një interviste u bë virale në mediat sociale. Aktorja po përgjigjej një pyetjeje në lidhje me pranimin e plakjes dhe më pas përdori frazën "inshallah".
Fraza "inshallah" është një fjalë arabe që do të thotë "me vullnetin e Zotit". Është e zakonshme në të folurin e përditshëm midis myslimanëve, por përdoret edhe më gjerësisht në kulturat e ndikuara nga Islami.
Ju kujtojmë se në premierën e sonte të filmit “The Devil Wears Prada 2”, kasti i filmit kënaqi publikun me kombinimet e tyre të modës.
Anne Hathaway zgjodhi një krijim Versace për këtë rast. Pjesa e sipërme e strukturuar e fustanit të zi kishte pjesë transparente në pjesën e barkut, dhe ky krijim ishte bërë prej pëlhure kadifeje me bisht. /Telegrafi/