Anita Muçaj - Haradinaj emocionohet teksa flet për Ramushin: Më përkëdhel edhe kur se meritoj
E ftuar në ‘podcast’-in e moderuar nga Grida Duma, Anita Haradinaj, e përshkroi ish-kryeministrin e Kosovës si një burrë që i ka përmbushur krenarinë dhe ambiciet, por mbi të gjitha si një partner që di të tregojë përkujdesje edhe në momentet më të thjeshta të jetës.
“Është burri që edhe atëherë kur ndoshta nuk duhet të më përkëdhel, sepse unë jam më e llastuara e shtëpisë, ai e gjen kohën, forcën dhe kurajon me më përkëdhelë edhe kur nuk e meritoj”, u shpreh ajo.
Gjatë bisedës, Haradinaj reagoi edhe ndaj disa titujve që kanë qarkulluar në media për dhunë në familje, duke i hedhur poshtë këto pretendime.
Foto: YouTube
Sipas saj, një burrë i përmbushur nuk ka nevojë të tregojë forcë ndaj një gruaje.
“Një burrë që është i përmbushur nuk shkon me tregu forcën te një grua. Forca tregohet atje ku duhet”, tha ajo.
Ata janë së bashku që shumë vite dhe kanë tre fëmijë: një vajzë dhe dy djem.
Anita shpesh ka treguar në intervista për dashurinë që ka për Ramushin dhe për raportin mes tyre. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com