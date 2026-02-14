Anita Haradinaj flet për herë të parë pas aludimeve për gjendjen shëndetësore të Ramushit
Anita Haradinaj ka folur së fundmi për shëndetin e bashkëshortit të saj, ish-kreut të AAK-së, Ramush Haradinaj, duke sqaruar se ai është në gjendje shumë të mirë fizike dhe nuk ka asnjë problem shëndetësor.
Në një intervistë për emisionin “Weekend”, Anita tha se është kontaktuar nga shumë familjarë dhe miq të shqetësuar për shëndetin e Ramushit, por sqaroi se arsyeja e ndryshimeve në peshë ka qenë thjesht për një sfidë sportive.
“Jo, s’ka asnjë problem. Gëzon shëndet të plotë. Ka humbur peshë sepse ka pasur plan të ngjitet në një maje shumë të lartë diku në botë. E di që për të ecur duhet të jetë me peshë më të vogël. Dietë e zakonshme. Me mu s’mu, Ramushi? S’kisha qesh kështu. M’u kish ni zani sa atje t’u kajtë”, tha Anita.
Ajo foli edhe për mungesën e tij në jetën familjare për shkak të angazhimeve politike, duke theksuar se shpesh e ka ndjerë mungesën e Ramushit në momentet e përditshme me fëmijët. Megjithatë, Anita vlerësoi rolin aktiv të tij në politikë dhe arritjet që ka lënë pas.
“Planet nuk ia di, por e di që më në fund e bona një burrë. Deri sot e kam nda me të tjerët, tash ka me mbajt veç për veti. Më ka mungu në gjithçka. Secili gura mundet ta kuptojë drejt, e dimë sa e vështirë është me rritë fëmijë, me i çu te mjeku, në pushime, në mbledhje. Në secilin element të jetës më ka mungu. Në drekën nuk e kemi hangar kurrë bashkë. Në deti s’ka ardh kurrë me neve. Ai prap s’rrin. Diçka ka me bo. Ramushi është shumë aktiv. Kurgjo mos boft del në mal hec. Më bëhet qejfi që e ka përmbyll mirë. Është një figurë politike që historia do ta mbajë mend. Ka lënë gjurmë, edhe që nuk do të harrohet ndër breza, pavarësisht se çfarë thonë komentuesit”, tha Anita.
Në fjalët e saj, Anita theksoi forcën dhe përkushtimin e bashkëshortit të saj si figurë publike dhe prind, duke u siguruar të gjithë se Ramush Haradinaj ndodhet në një gjendje të shkëlqyer shëndetësore dhe mbetet i angazhuar si gjithmonë në jetën profesionale dhe personale. /Telegrafi/