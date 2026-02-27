Anëtarësimi i Maqedonisë në BE pa të drejtë vote, Siljanovska: Do të jap mendim kur të më vjen propozimi në tavolinë
Presidentja e vendit, Gordana Siljanovska-Davkova, konfirmoi sot se është gjithashtu e njohur me idetë e diskutuara në Bruksel për pranimin e hershëm të Ukrainës në Bashkimin Evropian (BE), së bashku me Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por pa të drejtë vote, të cilat u zbuluan së fundmi në një intervistë televizive nga kryeministri, Hristijan Mickoski.
Por, siç thotë ajo, nuk mund t'i komentojë ato derisa të vijnë në tryezë si një propozim zyrtar. Në këtë kontekst, ajo iu referua mënyrës aktuale se si merren vendimet e rëndësishme në Bashkimin Evropian, e cila është me konsensus, pasi shtetet anëtare kanë të drejtën e vetos.
"Po, i kam dëgjuar, i kam parë, jo vetëm nga politikanë të lartë të Bashkimit Evropian, por edhe nga përfaqësues të grupeve të ndryshme të ekspertëve. Situata aktuale është se, sipas akteve të Bashkimit Evropian, anëtarët kanë edhe një status, kanë të drejtën e vetos, vendimet e rëndësishme merren me konsensus, kështu që kur një propozim i tillë është në tryezë, dëgjoj vetëm se ka një të tillë, por kur të ketë një propozim, atëherë do ta mendoj ose do t'i përgjigjem", tha presidentja, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e saj shqiptar Bajram Begaj, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në vend.
Sipas saj, pas asaj që vendi ka bërë për integrimin evropian, meriton të përfshihet në grupin e vendeve me të cilat do të zhvillohen diskutime mbi mënyrën aktuale të hyrjes në Bashkimin Evropian ose ndoshta mbi disa modalitete për anëtarësim.
"Pastaj sigurisht që do ta analizojmë propozimin, sepse nuk është shumë serioze të them atë që mendoj kështu. Dua të shoh se për çfarë bëhet fjalë, çfarë do të thotë, çfarë mund të presim dhe pastaj do t'ju përgjigjem", shtoi Siljanovska-Davkova.