Andonovski: Internet publik falas në 64 komuna
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, sot promovoi të parën nga gjithsej 69 zona interneti falas në Koçan, si pjesë e projektit WiFi për Ballkanin Perëndimor.
Projekti po zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian, Ambasadës Gjermane dhe GIZ, dhe përmes iniciativës #WiFi4WB, Wi-Fi publik falas po ofrohet në 64 komuna në të gjithë vendin.
Qasja në internet do të jetë e disponueshme në vende publike si sheshe, parqe, biblioteka, shkolla dhe institucione kulturore.
Sipas Andonovskit, qëllimi është që transformimi dixhital të bëhet më i arritshëm për të gjithë qytetarët, përmes aksesit më të lehtë në shërbimet dixhitale, mbështetjes për arsimin dhe të nxënit, si dhe ndihmës për bizneset dhe vizitorët vendas.
Projekti synon gjithashtu të zvogëlojë hendekun dixhital midis kategorive të ndryshme të qytetarëve.