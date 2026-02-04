Amerikani që tentoi ta vriste Trumpin dënohet me burgim të përjetshëm
Ryan Routh u dënua të mërkurën nga një gjykatë federale në Fort Pierce, Florida, me burgim të përjetshëm, për përpjekjen e tij për të vrarë presidentin amerikan, Donald Trump, gjatë një incidenti që ndodhi në një teren golfi në Florida në vitin 2024.
Ky rast ka tërhequr vëmendje të madhe, duke nxitur shqetësime për sigurinë e figurave publike dhe masat e rrepta që autoritetet marrin ndaj kërcënimeve të tilla.
Sipas aktakuzës dhe provave të paraqitura në gjykatë, Routh kishte kaluar javë të tëra duke planifikuar atentatin.
Ai u fsheh në gjelbërim me një armë gjysmëautomatike, duke qëndruar i papërfillshëm për të kapur momentin kur Trump do të ishte i dukshëm në fushën e golfit. Ngjarja ndodhi më 15 shtator 2024, në klubin e tij të golfit në West Palm Beach, Florida, ku Trump po luante si pjesë e rutinës së tij publike dhe aktiviteteve sportive.
Një agjent i Shërbimit Sekret vuri re Routhin para se Trump të bëhej i dukshëm dhe veproi menjëherë.
Agjenti hapi zjarr, duke e detyruar Routhin të linte armën dhe të largohej pa pasur mundësi të shkaktonte ndonjë dëm. Ky veprim shpëtoi jetën e presidentit dhe nxori në pah rëndësinë e pranisë dhe vigjilencës së shërbimeve të sigurisë në mbrojtjen e figurave publike.
Routh u gjet fajtor për pesë akuza federale, përfshirë tentativën për vrasje të një kandidati presidencial dhe shkelje të ndryshme të ligjit mbi armët. Gjykata vendosi që ai të kalojë pjesën tjetër të jetës në burg, duke dhënë një mesazh të qartë kundër akteve të dhunshme kundër liderëve politikë.
Rasti ka nxitur debat në publik për sigurinë e figurave politike dhe për mënyrën se si përgatiten dhe zbatojnë autoritetet federale strategjitë mbrojtëse ndaj kërcënimeve të mundshme.
Përveç aspektit ligjor, ngjarja thekson edhe rreziqet me të cilat përballen politikanët në aktivitetet e përditshme publike dhe rëndësinë e masave parandaluese për të parandaluar tragjedi të mundshme. /Telegrafi/