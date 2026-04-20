AME apel për kujdes nga zjarret gjatë verës, kërkohet vigjilencë dhe raportim i menjëhershëm
Agjencia e Menaxhimit Emergjent (AME) ka bërë thirrje për kujdes të shtuar nga zjarret me hyrjen në sezonin veror, duke paralajmëruar për rrezikun e shtuar si pasojë e temperaturave të larta.
Në apelin e publikuar më 20 prill 2026, AME thekson se kjo periudhë karakterizohet me kushte që favorizojnë shfaqjen dhe përhapjen e shpejtë të zjarreve në hapësira të hapura, malore dhe fushore, duke rrezikuar jetën e qytetarëve, pronën, shtazët dhe mjedisin.
“Të nderuar qytetarë, meqenëse kemi hyrë në sezonin e verës që supozohet se do të karakterizohet me temperatura të larta të ajrit të cilat ndikojnë në rritjen e rrezikut për shfaqjen dhe zgjerimin e vrullshëm të zjarreve në sipërfaqe të hapura, malore dhe fushore e me qëllim të evitimit të rrezikut nga zjarri, mbrojtjes të jetës së qytetarëve, të pronës, shtazëve dhe ambientit”, thuhet në apel.
AME u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes dhe të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr, si dhe të raportojnë menjëherë çdo rast të dyshimtë në numrat emergjent.
“Apelojmë, të jeni të gjithë të kujdesshëm dhe vigjilentë për shmangien e të gjithë shkaktarëve të mundshëm të zjarrit, vërejtjen dhe lajmërimin me kohë në numrat emergjent pa pagesë 24/7 112, 193 dhe 192, si dhe të ndihmojmë në shuarjen e zjarrit, kudo që ai mund të paraqitet dhe kërcënon”, thuhet më tej.
Në apel theksohet se qytetarët duhet të shmangin ndezjen e zjarreve në natyrë, hedhjen e mbeturinave të rrezikshme si cigaret e ndezura, si dhe të edukojnë të rinjtë për rreziqet që lidhen me zjarrin.
Po ashtu, AME rikujton se zjarrvëniet, qoftë të qëllimta apo nga pakujdesia, përbëjnë vepër penale dhe sanksionohen sipas legjislacionit në fuqi.
Institucioni ka bërë të ditur se qytetarët mund të raportojnë rastet emergjente pa pagesë në numrat 112 për Qendrën Operative Emergjente, 193 për zjarrfikësit, 192 për Policinë dhe 194 për Shërbimin Mjekësor Emergjent.
“Paralajmërim i hershëm- Veprim i hershëm, i cili shpëton jetë dhe ambientin e përbashkët për të gjithë”, përfundon apeli i AME-së. /Telegrafi/