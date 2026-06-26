Ambasada e SHBA-së në Prishtinë ngre flamurin në prag të 250-vjetorit të Amerikës
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA) në Prishtinë ka shënuar fillimin e përgatitjeve për kremtimin e 250-vjetorit të pavarësisë së SHBA-së, duke ngritur me krenari flamurin amerikan në ambientet e ambasadës.
Përmes një njoftimi, ambasada bëri të ditur se ceremonia simbolike është pjesë e aktiviteteve që i paraprijnë jubileut të rëndësishëm të historisë amerikane.
"Në Ambasadën e SHBA-së në Prishtinë, me krenari e shfaqëm flamurin ndërsa përgatitemi të festojmë 250-vjetorin e Amerikës", thuhet në njoftimin e ambasadës.
Ndryshe, Shtetet e Bashkuara do të shënojnë 250-vjetorin e shpalljes së pavarësisë më 4 korrik 2026, një jubile që do të përcillet me aktivitete dhe ngjarje të shumta në mbarë vendin dhe në përfaqësitë diplomatike amerikane në botë. /Telegrafi/